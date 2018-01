Após colidir com carro, motociclista é arremessado e morre na BR-153, em Goiânia

Um homem morreu em um acidente, na tarde desta sexta-feira (5), na BR-153, no Jardim Goiás, em Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi uma batida entre um carro e uma moto.

Atenção! Acidente na BR-153/GO, km 500+470, sul, em Goiânia sentido Aparecida de Goiânia, próx. ao Carrefour. Transito fluindo normalmente. Tempo nublado. — Triunfo | Concebra (@triunfoconcebra) 5 de janeiro de 2018

O motociclista, que foi arremessado para dentro do pátio de um posto após a colisão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do carro não ficou ferido. Apesar do acidente, o trânsito segue tranquilo na região.