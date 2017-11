Após chuvas, Rio Meia Ponte recupera volume regular

O volume de água do Rio Meia Ponte voltou ao nível regular para o mês de novembro após as chuvas dos últimos dias, informou a Saneago neste domingo (12). Assim, segundo a estatal, não houve falta de água nos bairros da Grande Goiânia neste final de semana.

“A Companhia está mantendo produção máxima de água tratada no Sistema Meia Ponte com cerca de 2 mil litros de água tratada por segundo”, afirma em nota.

Neste domingo, por exemplo, choveu cerca de 7,2 milímetros (mm) na capital, volume considerado baixo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas, de ontem para hoje, foram registrados 28,4 mm.

Os meteorologistas do site ClimaTempo informaram ao POPULAR que as precipitações não devem ocorrer em Goiânia nesta segunda-feira (13). Apenas na terça-feira é que a chuva deve voltar por meio de pancadas isoladas.

Temporal

As cidades de Iporá, no Oeste goiano, e Goianésia, na região do Vale do São Patrício, registraram temporais neste final de semana que chamaram a atenção dos meteorologistas.

Em Iporá, o volume de água acumulada chegou a 67,6 mm, sendo que em apenas uma hora choveu 40 mm. Já em Goianésia choveu 77,2 mm de ontem para hoje.