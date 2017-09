Após brigar com a mulher, pai joga carro de penhasco de 100m com dois filhos

Carro ficou totalmente destruído com a queda do penhasco

Depois de discutir com a mulher na manhã do último sábado (9), um pai pegou os dois filhos, de 2 e 4 anos, falou que ia levá-los para uma festa de aniversário, mas acabou arremessou o próprio carro, com as crianças no banco de trás, da Cascata do Avencal, em Urubici, na Serra de Santa Catarina, na noite de sábado. Conforme o Corpo de Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 100 metros.

Rafael Mattei Estevão, de 27 anos, e os dois filhos Romeu e Rômulo, de 2 e 4 anos, morreram depois que o veículo, um Ford Escort, caiu no local que é um ponto turístico regional.

"Tudo indica que a intenção era matar os filhos e cometer suicídio. Queremos entender o motivo, se era para atingir a mulher de forma tão grave, e também entender a escolha do local para ter feito isso", afirmou o delegado ao site G1.

Coberto por pedras, o local é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros de Urubici informou que o motorista deixou a carteira com os documentos e uma nota de R$ 20 em cima de uma pedra, para facilitar na identificação dos corpos.

O pai do homem confirmou que o filho tinha problemas conjugais e ciúmes da mulher e do novo emprego dela. A informação também foi confirmada pela própria mulher. Rafael não tinha passagens policiais.

Por nota, o Parque afirmou que "a proprietária e alguns funcionários estavam na sede da empresa e perceberam que um senhor abriu a porteira da propriedade vizinha e adentrou com um carro Escort, e se dirigiu em direção a Canyon da Cascata do Avencal. Ao parar para abrir a porteira o mesmo deixou seus documentos naquele local, já premeditando o que ia fazer".