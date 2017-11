Após aumento da gasolina, manifestantes bloqueiam distribuição de combustíveis na Grande Goiânia

Matéria atualizada às 10h53.

Um grupo de motoristas, caminhoneiros, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativos fechou a entrada e a saída de caminhões de uma distribuidora de combustíveis em Senador Canedo, na região metropolitana, e no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (13). Os manifestantes protestam contra o preço dos combustíveis, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é de 30% para a gasolina e de 25% para o etanol, e a prática de cartel entre os postos.

De acordo com o representante do Sindicato dos Postos de Combustíveis (Sindiposto), Antônio Carlos de Lima, não existe a prática de cartel em Goiás. “Para ter cartel, tem que ter combinação prévia, dolosa e com fim de manipular mercado. Até hoje nenhum dono de posto foi condenado por cartel no estado de Goiás. Na Justiça não se prova a combinação prévia, dolosa e com fim de manipular mercado”, afirmou.

O valor médio do litro da gasolina em Goiânia é de R$ 4,435, o mais caro entre as capitais, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgado neste sábado (11). O preço máximo encontrado pelos pesquisadores nos postos de combustíveis foi de R$ 4,499 e o mínimo, R$ 4,19.

Para Antônio Carlos, essa manifestação pode causar a falta de combustíveis nas bombas dos postos goianos e ainda ter impacto direto no preço para o consumidor. "Toda a revenda deixa para compra combustíveis na segunda-feira, depois de trabalhar e vender na sexta, sábado e domingo. Isso não afeta apenas Goiânia e Goiás, mas também os estados vizinhos", afirma.

Os manifestantes contaram que gastam até R$ 1 mil a mais por mês com os aumentos. Os caminhões que chegam na distribuidora para carregar os combustíveis e abastecer outras cidades do estado, são obrigados a parar do lado de fora.