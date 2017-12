Após atropelamento, detento do semiaberto é pego sem tornozeleira e dirigindo alcoolizado em Goiânia

Atualizada às 16h23.

Um detento do semiaberto foi preso por dirigir alcoolizado e atropelar uma pedestre na faixa da linha do eixão na Avenida Anhanguera, em Goiânia, na tarde deste sábado (2). Com o impacto o retrovisor do Toyota Corolla foi arrancado.

Segundo o guarda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Marcos Mendes, uma viatura da corporação estava atrás do motorista no momento do atropelamento e após o acidente os agentes foram atrás de Paulo Roberto de Souza Júnior, de 27 anos, que não obedeceu à ordem para parar.

A equipe da GCM teve que atirar em um dos pneus traseiros do veículo para que pudesse fazer a abordagem. Dentro do automóvel foram encontradas várias garrafas de bebida alcoólica e frascos de glicose.

O guarda contou que após uma consulta no sistema foi constatado que Paulo é detento do semiaberto e deveria ser monitorado através de tornozeleira eletrônica, mas ele estava sem o equipamento.

Paulo possui passagens por tráfico de drogas, posse de entorpecente para consumo próprio, ameaça e desobediência. Ele foi preso e conduzido à Central de Flagrantes. Na Central foi realizada uma nova revista e os agentes encontraram cocaína, lsd e ecstasy.

A jovem atropelada foi socorrida pela equipe da GCM e encaminhada ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof). A jovem teve lesões na perna e no braço direito. Ela já foi liberada e encaminhada à central.