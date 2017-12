Após assaltar distribuidora em Itaberaí, dupla é presa em motel em Goiânia

Antônio Lima Silva e Eloan Lopes Martins foram presos dentro de um motel no Bairro São Francisco, em Goiânia, nesta segunda-feira (4). A dupla é suspeita de roubar clientes e funcionário de uma distribuidora de bebidas em Itaberaí, na região central do Estado, na madrugada de domingo (3). Toda a ação foi registrada pelo sistema de câmeras do estabelecimento. Um terceiro suspeito segue foragido.

Em entrevista à TV Anhanguera, o soldado Cláudio Paixão contou que Antônio e Eloan integram uma quadrilha suspeita de realizarem vários roubos em cidades do interior. O grupo também atuaria no tráfico e seria responsável por homicídios. “O irmão de Antônio, que está preso, seria o braço direito do grupo”, completou o policial.