Após antecipar operação no Mauro Borges, Saneago diz que não houve reclamações de falta de água

Um dia após o início da operação do Sistema Mauro Borges para compensar a incapacidade de abastecimento público do Rio Meia Ponte, não houve nenhum registro de falta de água em Goiânia feito pelo serviço de atendimento ao cliente da Saneago. Conforme informações da empresa estatal, o dia ontem foi tranquilo, de retomada da normalidade no fornecimento de água para os 20...