Após acidente na GO-020, carro capota várias vezes e derruba postes perto do autódromo de Goiânia

Um motorista que seguia sozinho pela GO-020 sofreu um acidente neste domingo (14), próximo ao autódromo internacional de Goiânia. Informações preliminares dão conta que o pneu do veículo estourou e, na sequência, o condutor perdeu o controle do veículo e subiu no canteiro central da rodovia estadual.

Na sequência, o carro capotou diversas vezes pela pista e se chocou contra dois postes, que caíram. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista, que seguia no sentido Goiânia- Bela Vista de Goiás.