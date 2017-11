Aos 104 anos, idosa consegue emprego de volta após campanha na internet e comemora

Dona Dinha tem 104 anos e, desde os 65, estava aposentada. No entanto, nos últimos 15 anos a ex-lavradora de São João Batista, na Grande Florianópolis, ajudou a filha a produzir estopas de limpeza, mas havia parado de exercer a profissão depois que a produção foi interrompida pela morte do proprietário de uma confecção que fazia as encomendas para a idosa.

"Gosto muito de trabalhar e fiquei triste quando paramos de receber as estopas", disse Bernardina Angeli Fagundes ao G1.

A filha de Dona Dinha, Terezinha Fagundes, de 70 anos, contou também à publicação que o trabalho não era feito pelo dinheiro, mas sim para as duas se manterem ocupadas. “Enquanto trabalha, minha mãe não tem com o que se preocupar, fica concentrada. Ela foi criada na lavoura, não consegue ficar parada”, explicou.

A história de Dona Dinha passou por uma reviravolta depois que ela encontrou o secretário de Desenvolvimento Econômico Plácido Vargas. “Ela chorou ao contar que estava sem trabalho. Eu corri para casa, peguei meu celular para fotografá-la e brinquei: ‘se, aos 104 anos, Dona Dinha procura emprego, nós vamos ajudar’”, contou.

A foto da idosa sentada no sofá de casa com um sorriso no rosto com o relato de sua tristeza por estar sem trabalho foi amplamente divulgada nas redes sociais e chegou aos filhos do antigo patrão de Dona Dinha. Ela, então, acabou “recontratada”.

“Eu gosto muito de trabalhar, já fiz muita costura de roupas de todos os tipos. Acordo às 6h, tomo café feito no fogão a lenha e começo a trabalhar. Nós também criamos galinhas e pintos, temos muito o que fazer. Não sei qual o segredo para viver bem e feliz, quem manda na minha vida é Deus”, relatou a idosa ao G1. Dona Dinha é mãe de três filhos e viúva há 65 anos.