Ao voltar da igreja, rapaz de 22 anos é baleado na cabeça por policial militar em Goiânia

Um policial militar será investigado por balear um jovem de 22 anos na cabeça no Setor Residencial Vale do Araguaia, na capital, na noite deste domingo (10).

Conforme registro policial, a vítima estava com outras três pessoas em um carro. Marcos Henrique Rodrigues dos Santos estava sentado no banco traseiro, entre outras duas pessoas, e foi atingido por um dos tiros. O grupo tinha acabado de deixar um colega na rua quando aconteceu o crime.

O policial suspeito disse para a Polícia Civil que reagiu a uma tentativa de assalto e que o carro era roubado. No entanto, a família da vítima negou e disse que ele estava com amigos, voltando da igreja. Testemunhas ligaram para a Redação do O POPULAR na noite desse domingo (10), e informaram que o policial aparentava estar embriagado.

Depois de ser baleado na cabeça, o jovem foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O hospital informou, através de um boletim atualizado, que Marcos segue em estado grave, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O policial foi liberado depois de ser ouvido. A PM disse que todos os procedimentos que envolvem policiais militares são acompanhados pela corregedoria da corporação.