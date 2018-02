Anvisa proíbe venda de fralda por falta de cadastro do produto

A fralda descartável para crianças Megafral Baby foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de fabricar, vender, distribuir e divulgar o produto em todo o território nacional. A medida foi necessária, segundo a agência, porque o produto da empresa Megafral Indústria e Comércio Ltda não tem registro e sua fabricação é irregular.

A Anvisa também determinou que a empresa recolha o estoque disponível no mercado. De acordo com a agência, qualquer produto que tenha como finalidade saúde e alimentação precisa estar registrado, o que garante a segurança no uso e evita riscos à saúde.

A Megafral tem sede no Rio Grande do Norte e informou que não fabrica mais a fralda desde 2012 e que não renovou o registro porque alterou o nome da fralda para Confort.