Antes de ser assassinado em bar, milionário da Mega-Sena ligou 13 vezes para amigo policial

O empresário Miguel Ferreira Oliveira, ganhador de R$ 39 milhões na Mega-Sena em 2011, ligou 13 vezes e enviou um áudio para o major Manoel Pinheiro, seu amigo, antes de ser morto na madrugada de domingo (4), com três tiros em um bar de Campos Sales (CE).

"Ele mandou áudio um pouco alto, pedindo para que eu atendesse'', contou o policial. “Pô, capitão, me atende”, dizia a mensagem. O major explicou que eles tinham uma relação muito próxima e que no dia do crime, Miguel o convidou para ir até o bar, porém, ele não aceitou, já que estava tarde.

“Ele gostava de usufruir do prêmio. Era boêmio, saía, tomava cerveja, andava em carro bom. Gostava de fazer coisas de uma pessoa que tem uma vida financeiramente resolvida. Não era violento, era reservado. Ele sempre pedia conselho, me consultava”, informou Pinheiro.

De acordo com a polícia, a vítima já tinha passagens por embriaguez ao volante e desacato.