Animação às margens do Lago Azul

Principal atração do município de Três Ranchos em qualquer época do ano, o Lago Azul é também o destino preferido dos turistas que vão à cidade durante o carnaval. É possível perceber nas vias que dão acesso ao lago o constante trafego de veículos e pessoas a pé, indo e voltando a qualquer hora do dia. Por toda a cidade é possível encontrar portões abertos...