Amma multa dono de cachorros por maus-tratos em Goiânia

O dono de sete cachorros foi multado em 14 mil reais pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) que mantinha os animais trancados em uma residência e sem condições de higiene, nas proximidades da GO-080, Região Norte de Goiânia. A denúncia foi feita anonimamente para a agência com fotos de um animal enforcado ao tentar pular uma janela e outro queimado por óleo. Os fiscais da Amma ainda investigam se os cães foram mortos e enterrados nas proximidades do imóvel, já que os animais não foram encontrados no local.

O gerente de Fiscalização da Amma, Diego Junio de Moura, afirma que foi encontrada a residência sem qualquer morador humano e foi feita a apuração com a ajuda da Polícia Militar (PM). Um veterinário do Centro de Zoonoses acompanhou a equipe de fiscalização e constatou que os cachorros estavam fora das condições ideiais, sofrendo maus-tratos. Os vizinhos chamaram o proprietário ao local, a pedido da Amma.

Além da multa, a Prefeitura ainda decidiu que os cães devem ser retirados do local em 24 horas. Delegado titular da Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, relata que teve conhecimento da denúncia e enviou uma equipe ao local na manhã de quinta-feira (15), mas os agentes não constataram a existência dos maus tratos. "É um caso que estamos sempre de olho, porque não é a primeira vez que tem a denúncia e vamos continuar de olho."

A ação da Amma na Região Norte encontrou ainda uma ocupação indevida nas margens do Ribeirão João Leite. Segundo o Plano Diretor da capital, é proibida qualquer construção a 100 metros de cada margem do manancial, assim como no Rio Meia Ponte, sendo considerada uma Área de Proteção Ambiental (APA). Os fiscais encontraram um rancho quase no leito do ribeirão, de onde é captada água para Goiânia e região metropolitana.

Os fiscais da Prefeitura ainda não conseguiram identificar o proprietário do local e devem voltar lá nesta sexta-feira (23). Os profissionais estavam na região para apurar uma denúncia de maus tratos a animais, mas além disso identificou uma forte fumaça vindo da direção do Ribeirão João Leite. Um homem estava colocando fogo em fios de cobre e, assim, a Amma conseguiu verificar a ocupação indevida. Toda a margem do manancial está sem vegetação, constatando o crime ambiental.