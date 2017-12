Aluno bate em professor com socos dentro de sala de aula por estar insatisfeito com nota; veja vídeo

A filmagem de uma agressão dentro de uma escola em São Paulo tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram um jovem de 20 anos, matriculado no 3° ano do Ensino Médio no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Antônio de Alcântara Machado, dando socos em seu professor.

De acordo com a Veja, testemunhas relataram que as agressões ocorreram quando o aluno foi discutir com o docente por estar insatisfeito com uma nota. Na filmagem é possível ver os dois discutindo momentos antes de o jovem bater no professor. As agressões só pararam após outros estudantes interferirem.

A polícia foi chamada e o caso foi registrado como lesão corporal e porte de drogas — foi encontrada com o acusado uma porção de maconha.

Assista ao momento da agressão: