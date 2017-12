Aluno agride inspetor de escola estadual com chute nas costas após ser expulso de sala; vídeo 🎥

Um adolescente de 15 anos agrediu com um chute nas costas o inspetor da escola estadual onde estuda em Pontalinda, a 590 quilômetros de São Paulo. A agressão ocorreu na última quarta-feira (6), mas o caso só veio à tona seis dias depois, após o vazamento de um vídeo do circuito de segurança na unidade escolar que registrou o chute (veja o vídeo abaixo).

De acordo com o UOL, o delegado da Polícia Civil do município paulista, José Eduardo Martins, afirmou que a atitude do garoto foi motivada por conta de sua retirada de sala por mau comportamento. Ele havia sido advertido e expulso da sala por fazer e atirar bolas de papel. Fora de sala, ele ameaça agredir o inspetor da escola e dá uma "voadora" no homem quando ele vira-se de costas.

A suspeita é de que o agente público tenha lesionado uma das vértebras. Neste momento, ele cumpre férias, que já estavam marcadas. Logo após a agressão, ele já havia sido liberado de suas atividades na instituição.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o adolescente foi suspenso por 10 dias e a escola está em contato com a família do jovem. O caso foi reportado à Vara da Juventude de Pontalinda. Entre as penas que o garoto pode pegar, está a internação.