''Ali está uma bomba relógio'', diz servidor agredido em tentativa de fuga no Case Goiânia

O agente de segurança educacional ferido durante um motim no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia, no Setor Jardim Vera Cruz I, na manhã desta segunda-feira, 29, conta que a situação dentro da unidade é de insegurança e está insustentável. Ele relatou a violência que sofreu para a reportagem, mas prefere não se identificar.

De acordo com o servidor, ele e outros dois agentes estavam servindo o café da manhã para os internos nas “celas” quando aconteceu a tentativa de fuga, por volta das 6h30. Ele conta que estava dentro da ala F, considerada uma das mais perigosas, quando ouviu o estrondo de uma grade sendo arrombada.

Cinco adolescentes, cada com um armado com um “chucho”, que é um objeto artesanal pontiagudo, tentaram render o agente, que diz ter tentado se desvencilhar e fugir. No entanto, ele relata que durante a confusão, um funcionário terceirizado que vigiava a saída da ala, acabou fechando a grade com o servidor lá dentro.

“Um deles (interno) me deu um golpe, ia pegar no pescoço, eu agachei e pegou no couro cabeludo”, conta o agente educacional. Ele foi atendido no Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Cais) do Bairro Goiá, onde fez um curativo na cabeça.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu conter os cinco internos fugitivos no momento em que tentavam pular o muro do Case.

Segundo o Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes (Gecria), setor responsável pelo sistema socioeducativo dentro da Secretaria Cidadã, o adolescente que teria agredido o servidor será transferido para outra unidade e ficará em uma ala de segurança.

Problema estrutural

O agente agredido relatou para a reportagem que a situação dentro do Case do Vera Cruz é insustentável. Os adolescentes não têm atividades, nem tempo de estudo e os servidores sentem medo de ir trabalhar por conta da violência.

“Ali está uma bomba relógio, tem que parar tudo e começar tudo outra vez”, desabafa o servidor, que diz estar com um quadro de insônia por causa das condições de trabalho.

Esse mesmo Case onde houve a agressão na manhã desta segunda, registrou uma fuga de 14 internos no dia 9 de janeiro, quando dois servidores foram agredidos. Uma vistoria da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) detectou uma série de irregularidades no local no ano passado.