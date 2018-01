Além da fila, falha no sistema atrasa vacinação de febre amarela

Uma extensa fila se formou na manhã de ontem no Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV) no Setor Pedro Ludovico, na região Sul, da capital. Além dos moradores que buscavam, principalmente, se imunizar contra a febre amarela, o sistema com os dados dos pacientes estava inoperante, o que atrasou o atendimento e acabou por lotar as salas do local. ...