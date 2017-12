Ajude a escolher o nome da onça-pintada capturada em Goiânia

A captura da onça-pintada que rondava a região do Morro do Mendanha foi comemorada pelos moradores do local que estavam apreensivos com a presença do animal. O felino, que é um macho, pesa cerca de 80kg, e tem entre 3 e 4 anos, segundo o Instituto Onça-Pintada, já foi solto em uma área de preservação permanente no Vale do Araguaia. O local exato onde a onça foi deixada não foi informado para evitar caçadas ao animal.

Para comemorar essa ação, que terminou na captura do bichano sem nenhum tipo de ferimento, O Popular quer escolher o nome da oncinha.

Na etapa inicial da eleição, os internautas terão dois dias de prazo para deixar sugestões de nomes nos comentários do Facebook e do Instagram oficiais do jornal. Dos nomes sugeridos, cinco serão selecionados por uma comissão interna e participarão da votação final, via Facebook.

Você acha que o 'onço' tem cara de quê? Tigrão? Gatão? Ou de algum personagem de desenho como Frajola ou Garfield? Aqui na redação já falaram que Odim ou Everaldo seriam nomes que cairiam bem para o animal!

Para participar do concurso que vai escolher o nome da onça-pintada, basta clicar neste link para votar no Facebook ou neste aqui no Instagram.

Captura

A captura da onça-pintada, na manhã da última quinta-feira (28), foi registrada pelo Instituto Onça-Pintada. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e técnicos do Instituto fizeram uma varredura e conseguiram localizar o felino em uma região distante da área urbana, próximo ao Morro do Mendanha.

Nas imagens é possível ver o felino na copa de uma árvore após ser acuado por cães treinados para este tipo de ação. Um biólogo atira um tardo com tranquilizante. Em seguida, a onça retorna ao solo e é capturada.

O felino foi levado para o Zoológico da capital onde passou por exames. “Ela está em ótimas condições e é um animal jovem e saudável”, afirmou o superintendente do Ibama, Renato Paiva.

Confira o vídeo com o momento da captura do animal: