AGU vai recorrer da determinação de transferência de presos de Goiás para presídios federais

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que irá interpor um recurso contra decisão da Justiça Federal em Goiás para transferir os presos mais perigosos dos presídios goianos para unidades federais. Conforme o órgão, a liminar do juiz Leão Aparecido Alves será contestada em breve, mas o embasamento a ser utilizado ainda está em estudo.

Na manhã desta terça-feira (9/1), o governador Marconi Perillo (PSDB) se reuniu com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para discutir e levar demandas relacionadas ao sistema prisional. Diretor-geral de Administração Penitenciária (DGAP), o coronel Edson Costa disse que para o governo estadual o que ainda está valendo é a decisão judicial. "Até que ela seja modificada, será cumprida", disse.



De acordo com ele, independente da ação da AGU, o Estado já tem uma lista de detentos que pretende pedir transferência ao sistema federal. "Tenho presos que vou demandar vaga. Pela gravidade do que aconteceu, pela periculosidade, eu entendo que deve ir para o sistema federal", afirmou, sem informar a quantidade de apenados.



No último dia 5, a Justiça Federal acatou parcialmente um pedido feito pela seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) e determinou o limite total de presos na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a 400 detentos. Para isso, o juiz ordenou que o Estado transferisse os presos mais perigosos para presídios federais em um prazo de 10 dias. No último dia 1º, uma rebelião na unidade deixou nove mortos, 14 feridos e mais de 200 foragidos. Em nota divulgada nesta terça-feira, a DGAP atualizou o número de foragidos para 71.