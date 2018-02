Agressão a idoso em ponto de comércio de ouro causa revolta

É com indignação que colegas de profissão relembram a violência sofrida por Elvecino Quixabeira Silveira, de 71 anos, no dia 31 de janeiro, no Centro da capital. “Nenhuma pessoa merece passar por isso”, disse um homem que trabalha com compra e venda de ouro, assim como o idoso, e preferiu não se identificar. “Ele não estava fazendo nada de errado. Estava trabalhando”, f...