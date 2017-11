A ponte sobre o Rio Tesoura, na GO-164, em Nova Crixás, no Norte de Goiás, passou por reparos e não corre o risco de desabar, segundo a Agetop.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no último sábado (18), usuários da rodovia acionaram a polícia para verificar uma erosão no local, formada na pista por conta da chuva.

Na manhã desta segunda-feira (20), a Agetop disse que os reparos foram feitos e que a ponte será monitorada por uma empresa.