Agentes são afastados após disparos em penitenciária de Valparaíso

Três agentes penitenciários de Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, foram afastados após realizarem disparos de arma de fogo dentro da penitenciária da Cidade. O superintendente executivo da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel Newton Castilho, disse que o caso aconteceu no sábado a noite (23).

Uma sindicância foi aberta no domingo para apurar essa ação, já que esse não é um procedimento padrão realizado pelos agentes. No vídeo, é possível ver quando os três pegam uma arma e atiram contra uma parede da unidade prisional.