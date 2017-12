Agentes prisionais vão entrar na Justiça para receber retroativo

Quatro agentes prisionais que tiveram seus pedidos de revisão de nomeação de cargo acatados pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) vão buscar a diferença salarial. Eles passaram em um concurso realizado em 2014 com vencimentos iniciais de R$ 2,8 mil. Mas o Estado decidiu aplicar uma lei recente e mudou o subsídio dos servidores para R$ 1,5 mil. Ontem à tarde, a Corte Especial do TJ-GO determinou que a lei nº 18.300/2013, sob a qual o concurso foi regido, seja obedecida. Assim, a partir de agora, os agentes deverão receber os salários conforme consta no edital.

Presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de Goiás, Maxuell Miranda das Neves entende que essa é uma vitória importante. “Tivemos muitos aprovados nesse concurso que desistiram pela mudança do valor pago. Teve gente qualificada que deixou nosso quadro e isso é muito ruim. Muitas pessoas vieram de outros estados para Goiás em busca desse concurso, mas R$ 1,5 é quase a metade do que era proposto. Entendemos que agora o agente ganha um ânimo maior, já que a lei será cumprida e o salário que ele buscou quando aceitou o edital será praticado.”

O POPULAR mostrou ontem mais de 300 agentes que participaram desse mesmo certame também entraram com recurso contra o Estado e estão aguardando decisão. De acordo com informações do TJ-GO, a corte responsável pela decisão considerou que além do prejuízo financeiro causado pela nomeação errada, houve também o aumento de quatro anos para a aposentadoria de cada agente prisional, pois o novo cargo inicial requer quatro anos de trabalho até o servidor ser promovido a agente de 3ª classe. A decisão do TJ-GO é em segunda instância. Ainda cabe recurso em instância superior.