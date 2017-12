Agentes posam sorridentes para selfies com Rogério 157 após captura do traficante

A captura do traficante Rogério 157 na manhã desta quarta-feira (6), movimentou os principais veículos de comunicação do país. No entanto, fotografias do preso entre policiais sorridentes começaram a circular nas redes sociais e estão roubando a cena. Nas imagens, os agentes parecem comemorar a prisão.

O criminoso foi capturado na Favela do Arará, zona norte do Rio de Janeiro. Ele é apontado como o responsável da guerra pelo comando da Rocinha, além de liderar o tráfico na favela.

Nas fotos das redes sociais, Rogério Avelino da Silva aparece entre policiais armados e chegou até a posar para selfies, em uma delas o bandido está algemado e esboça um sorriso. As fotos foram feitas na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O delegado Gabriel Ferrando, um dos responsáveis pela operação que culminou na prisão, afirmou que ainda não foi decidido sobre o que vai acontecer com os autores das fotografias, mas acredita que o caso será analisado pela Corregedoria. “Eu realmente não aprovo. Mas foi um momento de explosão. Foi uma vitória para todo o Rio”, explicou o delegado durante entrevista ao G1.

“Os excessos serão corrigidos na Corregedoria Interna da Polícia Civil (Coinpol)”, disse Ferrando ao jornal Extra.

Captura

Rogério 157 foi preso durante ação das Forças de Segurança e encaminhado para a Cidade da Polícia Civil onde será ouvido pelos investigadores.

Um efetivo de 2,9 mil homens das Forças Armadas, membros das polícias Civil, Militar e Federal, participam da operação realizada nesta quarta-feira nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará/Mandela, na zona norte do Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, o canal do Disque-Denúncia Rio, reforçou o pedido para a população ajudar os oficiais com informações sobre irregularidades e divulgou fotos de traficantes que são alvos da operação. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (021) 2253-1177, WhatsApp (21) 988496099, e pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ"; disponível nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. O anonimato é garantido.