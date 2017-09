Agehab vai abrir inscrições para 496 apartamentos em Goiânia

Na próxima segunda-feira (11), vão ser abertas inscrições para 496 apartamentos no Residencial Porto Dourado, localizado na região Sudoeste de Goiânia, saída para Aragoiânia. O processo seletivo será destinado para famílias com renda de R$ 465,00 a R$ 2,6 mil, correspondente à faixa 1.5 do Minha Casa Minha Vida.

Antes do sorteio das moradias, todas as famílias vão passar por avaliação de crédito, conforme as regras da Caixa Econômica Federal. Uma das exigências é que o beneficiário não tenha restrição cadastral no Serasa, SPC, Bacen ou Receita Federal.

Serão validadas as inscrições das famílias que tiverem avaliação de crédito aprovada pela Caixa para financiamento. O prazo de financiamento é de 360 meses, com prestações a partir de R$ 385,00, que varia de acordo com o perfil e a renda familiar.

De acordo com a Agência Goiana de Habitação (Agehab), o Edital com as regras do Processo Seletivo para essas moradias foi publicado nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Estado e também no site da Agência.

As inscrições vão de 11 a 25 de setembro pelo site da Agehab: www.agehab.go.gov.br e também presencialmente no posto de atendimento do correspondente bancário Caixa na Avenida Rio Verde (quadra B, S/N, Parque Amazonas), em frente ao terminal de ônibus do Cruzeiro do Sul.

A entrega de documentação será feita no posto de atendimento da Avenida Rio Verde.

A Gerência de Cadastro da Agehab esclarece que as inscrições só vão ser validadas com a entrega da documentação inicial (documentos pessoais, RG , CPF, título de eleitor, carteira de trabalho), e comprovantes de estado civil, endereço e renda, conforme edital 003/2017 e informações publicadas no site da Agehab.

A lista dos habilitados e aprovados vai ser publicada no dia 2 de outubro, com sorteio entre os inscritos programado para 10 de outubro.

A construção do empreendimento deverá ser iniciada em dezembro próximo, com previsão de conclusão em novembro de 2019.

Quem pode participar

Os candidatos não podem nunca ter tido outro imóvel e nem terem sido beneficiados por nenhum programa habitacional (federal, estadual ou municipal). Residir e trabalhar na região metropolitana de Goiânia, comprovando vínculo de no mínimo três anos. Além do grupo geral, estão previstos dois grupos prioritários para o Porto Dourado: deficientes e idosos, cada um com 3% de vagas reservadas.

Depois de descontadas as unidades habitacionais destinadas aos candidatos dos grupos prioritários, o restante será distribuído aos candidatos do grupo geral. É importante que os interessados leiam com atenção o edital e observem os critérios de seleção e a documentação que deve ser apresentada obrigatoriamente.

Ponto de Atendimento

O Ponto de Atendimento para inscrição e entrega da documentação está localizado na Avenida Rio Verde, Quadra B, Parque Amazonas, em frente ao terminal Cruzeiro do Sul e funcionará todos os dias, durante o período de inscrição, das 8 às 18 horas. No local, haverá uma equipe para receber a documentação exigida, realizar a simulação do valor das parcelas e a consulta da situação cadastral do interessado.

O Residencial

Os apartamentos do Residencial Porto Dourado possuem 46,28 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas e área de serviço. Entre os equipamentos de lazer, estão salão de festas, churrasqueiras, estação de ginástica, piscina adulta, piscina infantil, fitness, ducha, sauna, brinquedoteca, praça, playground e campo gramado. O endereço do empreendimento é Avenida Porto Dourado, sem número, quadra 02, lote 01, Residencial Porto Dourado, saída para Aragoiânia. Os 496 apartamentos da primeira etapa estão divididos em 31 blocos.