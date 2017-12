Agehab convoca 640 famílias para vistorias da segunda etapa do Residencial Nelson Mandela

A partir da próxima segunda-feira (11), a Agência Goiana de Habitação (Agehab) iniciará a convocação das famílias beneficiadas com 640 apartamentos da segunda etapa do Residencial Nelson Mandela para fazer a vistoria dos imóveis. Na ocasião, os futuros moradores poderão observar, em detalhes, o acabamento e as condições dos apartamentos e solicitar as correções necessárias.

O objetivo da vistoria, segundo a Agência, é garantir moradia de qualidade às famílias.

A convocação será feita via correio, mas o cronograma também será disponibilizado no site da Agehab. É necessário que as famílias convocadas estejam pontualmente no local para iniciar a vistoria. Depois desta fase, o contemplado será convocado para assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal.

A entrega das moradias está prevista para janeiro.