Agência da Caixa Econômica Federal em Goiânia é alvo de bandidos

Uma agência da Caixa Econômica Federal, na praça da feira, no Parque Amazônia, em Goiânia, foi alvo de bandidos na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos quebraram uma das entradas com uma marreta, fizeram reféns, e fugiram em um Toyota Corolla prata. Não houve disparos e ninguém ficou ferido. Por enquanto, não há informações sobre valores levados do local. .

Os clientes da agência estão sendo orientados a irem para outras agências da CEF. A polícia está fazendo buscas pelos suspeitos.

Carro incendiado

Um Toyota Corolla da cor prata foi incendiado no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta terça-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram o veículo e foram gastos mil litros de água no combate.

Um veículo parecido, do mesmo modelo e cor, foi usado na fuga de suspeitos envolvidos na tentativa de roubo de uma agência da Caixa Econômica Federal, na praça da feira, no Parque Amazônia, nesta manhã.

Testemunhas disseram que viram um homem atear fogo no veículo. A Polícia Militar acompanha o caso, no entanto, as investigações ficarão com a Polícia Federal.