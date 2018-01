Aeroporto de Goiânia é bem avaliado em pesquisa nacional

O aeroporto Santa Genoveva se saiu bem em estudo sobre qualidade divulgado na tarde desta terça-feira, 30, pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A avaliação é feita a partir de entrevistas com passageiros que utilizam as unidades. Eles dão notas que devem representar a satisfação com os itens avaliados.

São medidos 37 indicadores, que incluem questões como infraestrutura aeroportuária, facilidades ao passageiro, acesso ao transporte público e relação com as companhias aéreas. Também são coletados dados pessoais das pessoas que participam da pesquisa.

Goiânia ficou acima da média quatro na maioria dos itens avaliados. O valor vai de 0 a 5. A “satisfação geral do passageiro” foi considerada 4,21. As melhores avaliações foram para os quesitos “tempo de fila para fazer check-in no autoatendimento” (4,65) e “cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança” (4,67). Até disponibilidade de transporte público para o aeroporto teve uma boa avaliação, de 4,11.

Acesse o relatório aqui

Dos 38 indicadores analisados pela pesquisa, o terminal goiano teve 21 deles considerados “bons” pelos entrevistados. Entre os principais estão: cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in (4,64); limpeza geral do aeroporto (4,52); cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança (6,67) e o tempo de fila na inspeção de segurança (4,63).

Entretanto, existem aqueles que foram classificados como “ruins” pelos usuários do Aeroporto de Goiânia, com desta para o custo-benefício dos produtos comerciais (3,05); custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes (3,15); custo-benefício do estacionamento (3,83) e a qualidade da internet / wi-fi (3,04).

Sem comparação

É a primeira vez que Goiânia faz parte dessa pesquisa permanente de satisfação do passageiro. Desde novembro, a capital goiana foi incluída no estudo com mais outras quatro: Belém (PA), Maceió (AL), Vitória (ES) e Florianópolis (SC). Antes, apenas 15 faziam parte da pesquisa.

Como as entrevistas com passageiros dos aeroportos dessas cinco cidades só foram realizadas nos dois últimos meses do ano passado, eles não foram incluídos na relação geral de locais pesquisados, que é divulgada trimestralmente. Assim, ainda não é possível fazer uma comparação entre todos os 20 participantes.