Advogado é flagrado jogando aparelho celular para detento em cela no Fórum de Senador Canedo

Atualizada às 21h28 - 22/01/2018

Um advogado de 45 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, no início da noite desta segunda-feira (22), após tentar repassar dois aparelhos celulares, carregadores, cabos e fones de ouvido a um preso que aguardava sua audiência em uma cela no Fórum do município. Os advogados têm a prerrogativa de não serem revistados no Fórum.

De acordo com a Polícia Civil (PC-GO), o advogado solicitou a três agentes que faziam a escolta dos detentos no local a permissão para falar com seu cliente. Após receber a resposta positiva, ele foi flagrado jogando os objetos para dentro da cela, enrolados com fita isolante e, em seguida, acabou contido pelos policiais.

Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Goiás esteve no Fórum após o ocorrido para tomar conhecimento dos fatos. Um processo criminal foi instaurado contra ele, que deverá ser enquadrado por infringir o artigo 349-A do Código Penal Brasileiro, que tipifica o favorecimento real à entrada de aparelho de comunicação móvel em estabelecido prisional como um crime contra a administração pública. A pena é inferior a dois anos de prisão.