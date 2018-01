Advogada tenta entregar no Complexo Prisional detento que escapou durante rebelião

A advogada Clésia Meire Queiroz tentou, sem sucesso, entregar o detento Welligton Silva ao Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, na manhã desta quarta-feira (3). O preso, segundo a defensora, estava segurando a mão de outro detento quando o mesmo foi esfaqueado e morto na sua frente.

Welligton, de acordo com a advogada, foi para casa de familiares após a fuga, onde chegou com algumas escoriações. Em seguida, ele procurou a advogada e informou a vontade de retornar ao Complexo e terminar de cumprir a pena por roubo.

No entanto, devido à vistoria que ocorre nesta manhã no Complexo, a advogada foi orientada a retornar junto com o preso na manhã de quinta-feira (4).

Familiares

Familiares de vários presos estão indo até o Complexo em busca de informações de seus parentes. Um policial está com uma relação onde consta os nomes dos detentos que estão dentro do Complexo.

O familiar informa o nome do parente e o policial checa se ele está ou não no local. No entanto, se o detento estiver hospitalizado ou morto, o parente continua sem informações sobre o preso.