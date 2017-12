Adolescentes suspeitos de matar funcionário público no Jardim Botânico de Goiânia são apreendidos

Dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidos no Setor Pedro Ludovico, suspeitos de matar a facadas o funcionário público Fábio Luiz Soares da Silva, de 35 anos, durante um assalto no dia 13 de outubro, no Jardim Botânico, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava caminhando pelo parque quando foi abordado com muita violência pelos suspeitos, que estavam fumando maconha.

"Ele foi abordado junto com outro homem que também estava no local. Os menores chegaram já agredindo os dois, pegando os pertences. Um deles conseguiu fugir. O Fábio, no entanto, entrou em luta corporal com os assaltantes e acabou sendo esfaqueado por eles", explicou o delegado Francisco Lipari.

Depois da ação, o homem que conseguiu fugir voltou ao local e encontrou o funcionário público já caído no chão. Ele acionou o socorro e Fábio foi levado para um hospital, mas não resistiu e morreu no mesmo dia.

A polícia ouviu testemunhas, identificou os adolescentes e eles foram apreendidos na mesma rua, onde moram. Segundo o delegado, eles confessaram o ato infracional e contaram que foi a primeira vez que praticaram o crime.

Os rapazes estão na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) e vão responder por ato infracional análogo a latrocínio.