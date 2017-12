Adolescentes são executados na praça de estádio municipal de Itapaci

Victor Felipe Morais, de 17 anos, e Daivid Luiz Farias, de 18, foram assassinados na noite desta sexta-feira (29) na praça do estádio municipal de Itapaci, município do Vale do São Patrício, localizado a 248 quilômetros de Goiânia. Testemunhas disseram que os jovens estavam no local quando um homem desceu de um VW Gol branco e fez vários disparos.

Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Ceres e liberados para sepultamento na manhã deste sábado (30). A Polícia Militar desconhece os motivos do duplo assassinato. Titular da Delegacia de Polícia Civil de Itapaci, Fábio Mendanha realiza diligências para tentar encontrar o responsável pelos crimes.