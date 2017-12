Adolescentes estupram mulher após oferecer abrigo durante tempestade

Uma mulher foi estuprada por dois adolescentes que prestaram socorro a ela durante uma tempestade na noite da última sexta-feira (22), em Sobradinho, no Distrito Federal (DF).

Segundo a Polícia Militar (PM-DF), a moça foi resgatada por agentes do grupo de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) em uma rua do distrito de Sobradinho II. Aos policiais, ela contou que estava na rua sob forte chuva quando um dos rapazes lhe ofereceu abrigo em sua casa. No local, os infratores violentaram a mulher.

À PM-DF, a vítima informou a localização da residência e os policiais apreenderam seis pessoas no espaço para averiguação do caso na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os dois autores foram identificados pela jovem.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, onde foi comprovado o estupro. Os infratores serão indiciados pela Justiça.