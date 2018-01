Adolescentes de centro de internação fazem servidores reféns e fogem em Goiânia

Cerca de 14 adolescentes fugiram de um Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em Goiânia, na noite desta segunda-feira (8). Na ação, dois educadores da unidade, que fica no Conjunto Vera Cruz I, foram feitos reféns e sofreram agressões.

A direção do Grupo Executivo de Apoio à Criança e Adolescente (Gecria) informou que servidores tiveram ferimentos leves e passaram por exame no Instituto Médico Legal (IML). Três internados já foram recapturados.

Em outubro do ano passado, uma reportagem do O Popular narrou os problemas encontrados nas unidades. As irregularidades fazem parte de um relatório da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

A Secretaria Cidadã informou que o Case passou por ampla reforma e adequação em fevereiro de 2017, dentro dos parâmetros arquitetônicos estabelecidos pela legislação. "A Unidade tem todas as condições estruturais e técnicas para receber adolescentes durante o cumprimento de medida socioeducativa aplicada", diz a nota.



Diz ainda que o Case do setor Vera Cruz teve um investimento na ordem de R$ 3 milhões. Entre os itens da reforam a construção de um novo pavilhão de segurança, cobertura da quadra poliesportiva, ampliação da ala feminina, ampliação no número de salas de aulas e construção de duas salas para o descanso dos servidores.