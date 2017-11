Adolescentes de 16 e 17 anos são apreendidos com 80 tabletes de maconha na região Sudoeste de Goiás

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos com 80 tabletes de maconha durante uma operação do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar, na região sudoeste de Goiás, na madrugada desta sexta-feira (17).

Segundo o sub-comandante do COD, Major André Luiz de Carvalho, os jovens estavam em um ônibus que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a São Luís, no Maranhão.

Ao passar por Goiás, o veículo foi parado, as bagagens revistadas e os tabletes encontrados. “Os adolescentes contaram que era a primeira vez que estavam transportando o entorpecente e receberiam R$ 6 mil”, pontou o major.

A dupla foi encaminhada para a delegacia.