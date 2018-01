Adolescente suspeito de provocar incêndio em escola presta depoimento

O adolescente suspeito de atear fogo em uma sala de aula de uma escola em Aparecida de Goiânia se apresentou à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) no início da tarde desta segunda-feira (15). Segundo o delegado Henrique Berocan, o jovem, de 17 anos, afirmou que tudo não passou de uma brincadeira que saiu do controle.

O incêndio ocorreu no início da noite do último sábado (13), na Escola Municipal de Educação Integral Professora Wilsonina de Fátima Silva Batista, localizada o Bairro Independência Mansões. De acordo com Berocan, o adolescente teria ateado fogo em alguns papéis, que se espalharam pela sala, destruindo cadeiras, mesas, uma televisão, armários e colchões.

O delegado ressaltou que, como no caso em questão não houve flagrante ou apreensão, o jovem foi liberado. Apesar da ausência de provas materiais, o adolescente foi flagrado em vídeo, reconhecido pela própria mãe e confessou o ato infracional.

O inquérito deve ser encaminhado em breve ao Judiciário, que vai decidir se ordena a apreensão do menor.