Adolescente suspeito de envolvimento na morte de médico da reserva da PM é apreendido em Goiânia

Um adolescente foi apreendido, na noite desta quarta-feira (14), suspeito de ter participação na morte do médico ortopedista e traumatologista, que era policial militar da reserva, Antônio Carlos de Castro, de 64 anos, ocorrida na segunda-feira (12). A Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) informou que o rapaz dirigia um carro roubado no setor Chácaras do Governador, em Goiânia, quando foi abordado.

Ainda de acordo com a Rotam, o adolescente confessou ter dirigido o veículo usado no crime. Ele foi apreendido e levado à Central de Flagrantes. O comparsa desse adolescente já foi identificado, mas ainda não foi preso.

O médico Antônio Carlos foi abordado por três pessoas em um carro e foi baleada após receber voz de assalto, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. A vítima ainda dirigiu por alguns metros e bateu o carro em um poste.