Adolescente que teve testa tatuada após tentativa de roubo é batizado em igreja protestante

O adolescente de 17 anos que teve a testa tatuada após ter sido acusado de roubar uma bicicleta em São Caetano, no interior de São Paulo, foi batizado em uma igreja protestante. A cerimônia foi realizada no último sábado (30) na clínica particular onde o menor está internado desde junho do ano passado em Mairiporã, na Região Metropolitana da capital paulista, para reabilitação de dependência química.

A iniciativa partiu da Igreja Renascer em Cristo, que realiza atividades de evangelização no local. Outros nove internos também foram batizados. No Facebook, um dos líderes da igreja, Carlos Magnabosco, relatou a experiência como uma oportunidade de perdão divino ao jovem. "Deus escreve uma nova história, independente do seu erro, Ele te ama!".

Relembre

No início de junho de 2017, o adolescente teve a testa tatuada com os dizeres "eu sou ladrão e vacilão" após tentar roubar uma bicicleta. Fotos e vídeos da realização do procedimento foram divulgadas nas redes sociais. O autor da tatuagem, Maycon Wesley Carvalho dos Reis, e seu vizinho, Ronildo Moreira Araújo, foram presos pelo crime e respondem por lesão corporal gravíssima.