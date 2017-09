Adolescente que matou estudante Tamires a facadas está internado em isolamento

Por determinação judicial, o adolescente de 13 anos que matou a facadas a estudante Tamires Paula de Almeida, de 14, deve ficar internado provisoriamente por 45 dias. O processo corre em segredo de Justiça. No entanto, a reportagem do POPULAR confirmou que o jovem tem sido mantido em regime de isolamento dos demais adolescentes. A unidade de internação não é informada por motivo de segurança.

O rapaz matou a facadas a vizinha Tamires no último dia 23 de agosto, no setor Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a garota foi morta na escadaria do prédio onde morava, com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax. Ela e o acusado moravam no mesmo condomínio e estudavam na mesma escola.

No dia seguinte ao ato infracional, o juiz substituto Lionardo José de Oliveira decretou a internação provisória do jovem por até 45 dias. Mas o rapaz ainda ficou na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) até o domingo (27), também separado dos demais adolescentes, dessa vez pela proporção do caso, que poderia colocar o garoto em risco.

De lá para cá já se passaram 16 dias de internação. O juiz que acompanha o caso não quis repassar informações, como o motivo do isolamento, tendo em vista que o processo corre em segredo de Justiça.

De acordo com o advogado do adolescente, Aguinaldo Domingos Ramos, a família tem datas definidas para realizar as visitas, que não são diárias.

Segundo ele, no centro de internação existe um espaço destinado ao lazer do garoto. “Só o nome é lazer. Os pais levaram vários livros para ele. Os familiares têm tentado fazer com que ele reflita sobre o ato que ele cometeu. Todos os familiares continuam abalados com o que aconteceu”, afirma.

O advogado afirma que, até o momento, ele não sofreu ameaças, mas solicitou que sejam realizados exames psicológicos. “É algo de praxe em casos como esse”, relata Ramos.

O defensor explica que ainda está prevista uma nova audiência para o caso, para só depois o juiz definir a sentença, com determinação para no máximo três anos de internação.