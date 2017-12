Adolescente que confessou ter matado professora em Águas Lindas fazia ameaças de morte

O ajudante de pedreiro, de 17 anos, que matou a ex-namorada, a professora Sidney Carneiro, de 48 anos, na noite do último sábado (9), em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, intimidava a vítima desde que eles terminaram o relacionamento, no último mês de agosto. O rapaz foi localizado horas depois de ter cometido o crime e está apreendido na delegacia da cidade, de onde será encaminhado para um centro de internação, esta semana.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), Cleber Junio Martins, o adolescente confessou o crime e afirmou que o fez por vingança. Ele perseguia a ex-namorada e chegou a ameaçá-la com um facão apontado para o seu pescoço durante uma discussão. “Nesse episódio ela conseguiu se safar. Tomou a arma branca e bateu nele com a lateral do facão. Não o perfurou, mas causou hematomas”, conta o delegado. A partir desse dia, as ameaças do ajudante de pedreiro teriam se intensificado.

Por volta da meia-noite entre sábado e domingo, o adolescente foi até o apartamento da vítima e subiu até a porta se apresentando com outro nome. Sidney estava acompanhada do atual namorado, um sobrinho e um amigo. Eles perceberam quem era a visita inesperada e trancaram a porta, mas o ajudante de pedreiro conseguiu arrombá-la. Com uma arma sem munição, ele obrigou todos os homens da casa a irem para um quarto e esfaqueou a professora na sala.

Antes de matá-la, utilizando uma faca que estava na cozinha, houve uma discussão em que o adolescente a agrediu verbalmente e fisicamente, jogando ela contra um móvel da casa, segundo o delegado. O caso está sendo investigado como infração análoga ao feminicídio. “A motivação foi em razão realmente do gênero, porque ele não aceitava a separação”, explica Cleber Martins.

A Polícia Civil ainda está ouvindo novas testemunhas e o inquérito deve ser concluído ainda esta semana.