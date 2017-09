Adolescente morre e três ficam feridos em acidente na Avenida Gercina Borges Teixeira, em Goiânia

Um adolescente de 16 anos morreu e três jovens ficaram feridos após um acidente na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz 1, na capital, durante a madrugada desta quarta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo conduzia o carro na via quando perdeu o controle da direção. O carro subiu o canteiro central, capotou, se chocou e arrancou uma árvore e só depois parou.

Saymon Henrique Oliveira Santos, que estava sentado no banco traseiro do passageiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do corpo que ficou preso entre as ferragens do veículo.

Os outros três ocupantes do carro foram socorridos e levados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em estado grave.