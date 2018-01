Adolescente grávida de cinco meses é morta a tiros no lugar do namorado em briga de facções

A adolescente Shirley Ledres Santos, de 17 anos, grávida de cinco meses, foi assassinada com vários tiros na noite da última terça-feira (9) em Medina, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais (MG). Segundo a Polícia Militar mineira (PM-MG), a jovem morreu no lugar do companheiro, que conseguiu fugir.

Por volta das 23h20, seis homens invadiram a casa onde a garota morava com o rapaz, no bairro São Geraldo, com o objetivo de matá-lo, pois ele era inimigo de uma das gangues da cidade envolvidas com tráfico de drogas. Ao perceber a chegada dos invasores, o namorado conseguiu fugir do local pulando o muro, mas Shirley não. O companheiro da vítima já tinha passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A perícia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Pedra Azul, município vizinho, apontou que a adolescente foi atingida por tiros no braço, na cabeça, no tórax e na virilha.

Um dos suspeitos pelo crime, um rapaz de 18 anos, foi detido na madrugada desta quarta-feira (10), mas, de acordo com o jornal O Tempo, a PM-MG não repassou mais informações sobre a participação dele no homícidio, nem se ele ficou preso.

O caso será investigado agora pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG).