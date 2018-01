Adolescente de 16 anos é detida por sequestro de idosa em supermercado do Bueno, em Goiânia

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida nesta quinta-feira (11) por estar envolvida no sequestro de uma idosa em um estacionamento de um supermercado, no setor Bueno, em Goiânia. Além dela, um homem que também participou da ação foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite da última quarta-feira (10). Segundo a Polícia Civil (PC), os dois teriam um relacionamento.

A PC informou que a vítima foi abordada pela garota e um homem com uma faca na noite de ontem. A vítima foi colocada deitada no banco traseiro do seu carro com a arma em seu pescoço. Ela foi obrigada a sacar dinheiro para a dupla.

Na sequência, os três foram a um shopping em Aparecida de Goiânia, onde suspeito fez compras enquanto a adolescente vigiava a vítima no estacionamento. No entanto, a mulher conseguiu escapar e pedir ajuda aos seguranças do estabelecimento comercial.

Na saída, o homem foi preso com os cartões, sacolas e o dinheiro da vítima. Os suspeitos foram identificados através de câmeras de segurança. O casal foi levado para o 5º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia. A PC também informou que o casal agiu da mesma forma há cerca de 20 dias contra outra mulher.