Adolescente de 15 anos é resgatada de cárcere privado em Goiânia

Uma adolescente de 15 anos que era mantida em cárcere privado há cerca de onze meses foi resgatada de uma residência no Setor Nova Esperança, em Goiânia, nesta terça-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que no endereço, onde funciona um lavajato, estaria ocorrendo tráfico de drogas. Uma equipe do choque foi até o local e encontrou Wanderson Rodrigues Sousa, conhecido como “Gordinho”, de 20 anos. Ele ao notar a presença dos policiais jogou algo no chão.

A equipe então começou uma revista e ao chegar a uma casa localizada no fundo do lavajato escutaram barulhos vindos dentro de um dos cômodos, que estava com a porta trancada. Ao abrir o quarto, os policiais encontraram a adolescente. “Ela contou que eles se conheceram no final do ano passado e no início deste ano começaram a morar juntos e os problemas começaram. A jovem relatou que ele a privava de comida, bebida, a fez cortar o cabelo, não deixava ela se comunicar com os familiares e mantinha relações contra sua vontade”, relatou o soldado Alexandre Eufrásio.

Ainda de acordo com o soldado, a adolescente contou que tentou fugir uma vez e foi para a casa de uma avó. No entanto, Wanderson foi atrás, ameaçou e a trouxe de volta. “Ele a ameaçava que caso ela tentasse fugir ele iria furar os olhos dela”, contou o militar.

A jovem contou que sua mãe morreu há cerca de sete meses e durante o período no cárcere sua avó fraturou o fêmur e ele não a deixou ajudar nos cuidados com a idosa. Uma tia foi localizada e a adolescente entregue aos seus cuidados. A mulher contou que a família ficou sem noticias da jovem por cerca de três ou quatro meses.

Wanderson foi preso e os policiais apreenderam maconha, crack, uma balança de precisão e três munições calibre 32. O detido, a adolescente e os objetos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.