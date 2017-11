Adolescente de 13 anos mata jovem a tiros após briga por causa de pipa

Ângelo Felipe Sartoreli Volpini, de 22 anos, morreu após ser baleado por um adolescente de 13 em decorrência de uma briga motivada por uma pipa.

O incidente ocorreu na cidade de São José do Rio Preto (SP) na noite desta quarta-feira (16). De acordo com o G1, o boletim de ocorrência informa que a vítima encontrou o brinquedo na rua, mas o dono apareceu e queria a pipa de volta. Como o menino não conseguiu pegar o objeto, ele foi embora e voltou com dois amigos. O adolescente então atirou contra Ângelo duas vezes, atingindo-o no peito. A vítima morreu no local.

Na manhã de hoje (16) o adolescente suspeito de ter atirado e seus outros dois amigos menores foram encontrados pela polícia. Segundo a publicação, a Justiça da Vara da Infância deverá decidir o que acontecerá com os jovens.