Adolescente atingida em atentado dentro de colégio de Goiânia presta depoimento

O delegado Luiz Gonzaga Junior e um escrivão estão no Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique Santillo (Crer), no Setor Negrão de Lima, para ouvir Isadora de Morais, de 14 anos, vítima do atentado no Colégio Goyases. A jovem foi atingida na coluna e perdeu o movimento das pernas.

O atentado ocorreu no dia 20 de outubro. Um aluno levou para a sala de aula uma arma e disparou contra os colegas de classe, matando dois e deixando outras quatro pessoas feridas. Isadora foi o caso mais grave entre os sobreviventes. Ela chegou a ficar internada em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e também teve o pulmão perfurado.

Já compareceram à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para prestar depoimento os outros três estudantes feridos, os pais dos alunos mortos na tragédia, João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, e alguns colegas de classe. Também já prestaram esclarecimentos os pais do estudante que usou a arma de uso restrito miliar no ataque, que pertence à mãe dele.