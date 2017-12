Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto no início da noite de hoje (7) no Setor Vista Bela, próximo ao Parque Tremendão, região noroeste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que dois homens, que estavam em uma motocicleta, efetuaram vários disparos contra o rapaz e fugiram.

Segundo informações, a vítima tinha passagens na polícia pelos crimes de tráfico, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Os suspeitos ainda não foram identificados.