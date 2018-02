Adolescente é detido por populares após esfaquear homem em ponto de ônibus, em Goiânia

Um adolescente foi detido por populares após roubar e esfaquear um homem de 52 anos em um ponto de ônibus da Rua Carajuru, no Parque Amazônia, em Goiânia. Testemunhas seguraram o suspeito até chegada do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM), por volta das 12h desta sexta-feira (16). O garoto foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a latrocínio.

De acordo com a polícia, o jovem anunciou o assalto e tomou o celular do idoso. Desconfiado de que ele teria mais bens de valor, esfaqueou a vítima na região do abdômen, próximo à virilha. O homem fugiu antes de ser atingido novamente e foi perseguido pelo suspeito. Nesse momento, populares que presenciaram o crime conseguiram segurar o jovem e impedir o homicídio.

O adolescente sofreu escoriações pelo corpo, mas não precisou de socorro médico, sendo levado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) pela PM. Testemunhas relataram que, momentos antes, ele havia assaltado uma gestante no mesmo local.

A vítima perdeu uma quantidade significativa de sangue, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).