Adolescente é apreendida com mais de R$17 mil roubados da Rua 44, em Goiânia

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida nesta quarta-feira (13) com mais de R$ 17 mil. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um dinheiro roubado na Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, na última segunda-feira (11).

O serviço de inteligência da PM investigava o paradeiro do dinheiro desde o dia do roubo. Ontem, os policiais foram até a casa da adolescente, no Setor Jardim Dom Fernando II, e ela indicou outro endereço onde estava uma bolsa com o dinheiro. No local também foram apreendidos um notebook e quatro celulares.

A adolescente disse à polícia que guardou a bolsa a mando de outro jovem, que já tinha sido apreendido na quarta-feira (13) pela manhã. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.